ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Семнадцатилетняя я». Эвелина Хромченко показала своё подростковое фото

31.05.2019 17:06 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. Российская журналистка и ведущая программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко поделилась с подписчиками своей подростковой фотографией.  

«На фото – семнадцатилетняя я. Если бы сегодня у меня была дочь-выпускница, я бы сейчас выбирала ей подарок», – написала журналистка.  

«Семнадцатилетняя я». Эвелина Хромченко показала своё подростковое фото
Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko  

В своей публикации Эвелина Леонидовна дала совет, что родители могут подарить своей юной выпускнице. Хорошим выбором, по мнению Эвелины, будет простое кольцо.  

«К этому случаю отлично подойдут украшения с цветочными мотивами, с темой звезд, миниатюрные стрелы, молнии, капельки, ключики – всё это актуальные ювелирные тренды», – добавила Хромченко.  

Кстати, совсем недавно ведущая «Много приговора» рассказывала, как роскошно выглядеть на выпускном.  

«Лучше обойтись без глубоких декольте, прозрачных платьев и очень объёмных юбок» (здесь подробнее).  

Люди в материале: Эвелина Хромченко
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Российская журналистка и ведущая программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко поделилась с подписчиками своей подростковой фотографией.   «На...
 
Новости дня
Новости разные
 
Идти в ногу со временем: Лукашенко объяснил, зачем нужно менять конституцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика