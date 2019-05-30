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Экспорт отечественной мебели из древесины вырос на 50 процентов
31.05.2019 17:15 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Лесной фонд нашей страны насчитывает более 900 миллионов гектаров, большую часть из которых занимают сосновые леса.
За последние годы в Беларуси экспорт отечественной мебели из древесины вырос на 50%, пишет
Данное заявление сделал вице-премьер правительства Беларуси Владимир Дворник на совместном заседании обеих палат белорусского парламента.
Экспорт отечественной мебели в 2018 году вырос в два раза по сравнению с 2015 годом и составил почти 525 миллионов долларов, — пояснил вице-премьер.
За последние 2 года в нашей стране также увеличилось число предприятий, производящих мебель из древесины. На сегодняшний день их уже более 1200.
На экспорт отправляется 70% продукции всех предприятий.
Наша мебельная продукция поставляется более чем в 70 стран мира, включая страны дальнего зарубежья.
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Лесной фонд нашей страны насчитывает более 900 миллионов гектаров, большую часть из которых занимают сосновые леса.
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