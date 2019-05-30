Экспорт отечественной мебели из древесины вырос на 50 процентов

Источник материала: Ежедневник





Лесной фонд нашей страны насчитывает более 900 миллионов гектаров, большую часть из которых занимают сосновые леса.

За последние годы в Беларуси экспорт отечественной мебели из древесины вырос на 50%, пишет belnovosti.by .

Данное заявление сделал вице-премьер правительства Беларуси Владимир Дворник на совместном заседании обеих палат белорусского парламента.

Экспорт отечественной мебели в 2018 году вырос в два раза по сравнению с 2015 годом и составил почти 525 миллионов долларов, — пояснил вице-премьер.

За последние 2 года в нашей стране также увеличилось число предприятий, производящих мебель из древесины. На сегодняшний день их уже более 1200.

На экспорт отправляется 70% продукции всех предприятий.

Наша мебельная продукция поставляется более чем в 70 стран мира, включая страны дальнего зарубежья.