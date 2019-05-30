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«Я что, собираю на памятник после смерти?» Появилась аудио, где педагог минской школы требует деньги на подписку

31.05.2019 17:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Редакции «Радые Свабода» прислали аудиозапись, которую сделали школьники. В ней слышно, как учительница минской школы требует деньги на платную подписку на газету и журнал.

Монолог педагога записали в средней школе №180 города Минска. Женщина, периодически срываясь на крик, «убедительно просит» каждого ученика принести рубль и 80 копеек на подписку. Среди аргументов: «Я вам что, на памятник после смерти собираю или на что?» Еще один: «Что, рубль восемьдесят – такие большие деньги?»

Учительница заявила, что в случае, если кто-то не принесет деньги, вопросы будут к родительскому комитету. В разговорах учеников можно услышать название газеты, о которой идет речь, – «Юный спасатель». Его издает Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси, и оно часто становится причиной жалоб родителей и детей из-за принудительной подписки.

Журналисты «Радые Свабода» обратились за комментарием к директору школы Ирине Данилович. Та заявила, что принудительной подписки в их учреждении быть не может.

 
Теги: Минск
 
 
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Редакции «Радые Свабода» прислали аудиозапись, которую сделали школьники. В ней слышно, как учительница минской школы требует деньги на платную подписку на газету...
 
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