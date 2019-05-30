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"Гейские игры". Беларусы запустили флешмоб к Евроиграм

31.05.2019 17:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На площади Независимости девушка сфотографировалась на фоне габаритной надписи «Европейские игры», заслонив при этом часть буквы «п», и запустила флешмоб.

Сейчас беларусы массово делают снимки на фоне масштабных букв, повторяя оригинальную идею девушки. 


Пользователи Twitter’а пишут, что на площади настоящий ажиотаж: люди ждут своей очереди, чтобы сфотографироваться, за считанные минуты одна компания сменяет другую. 


В сети некоторые придумывают новые интерпретации надписи, другие – засекают время до прибытия автозака, третьи – предлагают вывести хештег #гейскиеигры в топ. 


Вот так оригинально беларусы встречают предстоящие Евроигры.







 
 
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На площади Независимости девушка сфотографировалась на фоне габаритной надписи «Европейские игры», заслонив при этом часть буквы «п», и запустила флешмоб.
 
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