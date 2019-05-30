|
"Гейские игры". Беларусы запустили флешмоб к Евроиграм
Источник материала: Партизан
На площади Независимости девушка сфотографировалась на фоне габаритной надписи «Европейские игры», заслонив при этом часть буквы «п», и запустила флешмоб.
Сейчас беларусы массово делают снимки на фоне масштабных букв, повторяя оригинальную идею девушки.
Пользователи Twitter’а пишут, что на площади настоящий ажиотаж: люди ждут своей очереди, чтобы сфотографироваться, за считанные минуты одна компания сменяет другую.
В сети некоторые придумывают новые интерпретации надписи, другие – засекают время до прибытия автозака, третьи – предлагают вывести хештег #гейскиеигры в топ.
Вот так оригинально беларусы встречают предстоящие Евроигры.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На площади Независимости девушка сфотографировалась на фоне габаритной надписи «Европейские игры», заслонив при этом часть буквы «п», и запустила флешмоб.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)