"Гейские игры". Беларусы запустили флешмоб к Евроиграм

Сейчас беларусы массово делают снимки на фоне масштабных букв, повторяя оригинальную идею девушки.









Пользователи Twitter’а пишут, что на площади настоящий ажиотаж: люди ждут своей очереди, чтобы сфотографироваться, за считанные минуты одна компания сменяет другую.









В сети некоторые придумывают новые интерпретации надписи, другие – засекают время до прибытия автозака, третьи – предлагают вывести хештег #гейскиеигры в топ.









Вот так оригинально беларусы встречают предстоящие Евроигры.























