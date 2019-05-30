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БПС-Сбербанк запускает проект по поддержке учителей в регионах
Источник материала: Myfin
Об этом сообщила журналистам в Национальном пресс-центре заместитель председателя Правления
Она подчеркнула, что главная цель программы «Учитель для Беларуси» – дать детям из разных уголков Беларуси лучшее образование.
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БПС-Сбербанк создает благотворительный фонд и гарантирует участникам программы Учитель для Беларуси финансовую поддержку.
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