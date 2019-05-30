Доля неиспользуемых площадей госимущества в Гомельской области - самая низкая в Беларуси

Источник материала: Интерфакс

По итогам 2018 года в Гомельской области доля неиспользуемых площадей государственного имущества составила 1% (с учетом законсервированных площадей – 2,3%), что является самым низким показателем в Беларуси, сообщили в Комитете государственного имущества Гомельского облисполкома.

"В результате проведенной работы в первом квартале 2019 года область сохраняет лидирующие позиции по показателям эффективности использования государственного имущества среди областей", - рассказали в организации.

Согласно данным ведомственной отчетности "Отчет об использовании зданий, сооружений, изолированных помещений, находящихся в государственной собственности" в январе-марте 2019 года общая площадь зданий и сооружений коммунальной собственности Гомельской области и ее административно-территориальных единиц, составила 14,2 млн. м², из которых: 90,2% – используется владельцами имущества самостоятельно (11,4 млн. м²), 7,5% – сдается в аренду или передано в безвозмездное пользование (1,1 млн. м²), 2,3% – не используется (0,3 млн. м²).