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Новинка в пуще, детский театр и праздник в Mario. Куда пойти в Бресте в выходные

31.05.2019 17:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные можно посетить детские праздники в Mario и городском театре или поехать в Беловежскую пущу на открытие скансена.


Что: Главный детский праздник

Где: Кафе Mario

Когда: 1 июня с 12.00 до 15.00

Семейное кафе Mario приглашает юных гостей, а также их родителей на главный детский праздник. Зал, летняя терраса и детская площадка будут разбиты на несколько зон активностей для детей. В программе аниматоры, гигантская танцующая панда, аквагрим, кулинарный мастер-класс «Слоеный пирог с бананами», художественный мастер-класс «Любимые вкусняшки в стиле doodle» и спортивные конкурсы от знаменитого персонажа Mario из детской компьютерной игры.


Что: Театр детям

Где: Брестский академический театр драмы

Когда: 1 июня

1 июня в Брестском академическом театре драмы пройдет праздник «Театр детям», приуроченный к Международному дню защиты детей. Организаторы приглашают всех юных любителей сценических искусств, а также их родителей, провести праздничный день в компании артистов и художников. Все желающие смогут сделать аквагрим, а также поучаствовать в творческих мастер-классах по оригами и рисунку. Артисты научат детей играть в необычные настольные игры, весело и познавательно проведут с вами время. После чего все гости праздника смогут посетить показ красочной сказки «Не хочу быть собакой». Спектакль в легкой и интерактивной форме расскажет детям историю о дружбе, поиске себя и своих талантов.


Фото: puszcza.urest.org

Что: Открытие археологического музея под открытым небом

Где: Беловежская пуща

Когда: 1 июня 12.00

В пуще 1 июня откроется археологический музей под открытым небом. В программе экскурсия по древнему городищу, мастер-классы по ткачеству и гончарному делу, угощение традиционной ухой. Отправление от главных ворот парка в 11.40.

Стоимость входных билетов: 5 рублей — взрослый, 3 рубля — детский.

 
 
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В предстоящие выходные можно посетить детские праздники в Mario и городском театре или поехать в Беловежскую пущу на открытие скансена.
 
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