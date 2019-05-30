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Стали известны хедлайнеры церемонии открытия II Европейских игр. Среди них — оперная дива Нетребко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Появились некоторые подробности церемонии открытия II Европейских игр 2019 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В социальных сетях набирает популярность видеоролик, который приоткрывает завесу самой зрелищной части. «Пламя мира» на столичном стадионе «Динамо» будет зажжено 21 июня.
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Новости Беларуси. Появились некоторые подробности церемонии открытия II Европейских игр 2019 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В социальных сетях набирает...
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