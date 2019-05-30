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Белоруска завоевала золото в толкании ядра в Стокгольме

31.05.2019 17:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусская толкательница ядра Алена Дубицкая победила на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска смогла отправить снаряд на 18 метров и 49 сантиметров.

Белоруска завоевала золото в толкании ядра в Стокгольме

Другая наша белоруска Эльвира Герман на стометровке с барьерами замкнула квинтет сильнейших.

Белоруска завоевала золото в толкании ядра в Стокгольме

Люди в материале: Алена Дубицкая, Эльвира Герман
 
 
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Новости Беларуси. Белорусская толкательница ядра Алена Дубицкая победила на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска...
 
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