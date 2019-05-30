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Три крутые (и бесплатные) уличные акции. Куда сходить в выходные в Витебске

31.05.2019 18:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эти выходные нам предлагают сразу три интересные (и бесплатные!) уличные акции: послушать скрипачку на ратуше, вернуться в бесшабашное детство на вечеринке возле КЗ «Витебск», попасть на соревнования мам и пап на площади Победы.

Проект «Над городом»: скрипачка на ратуше


Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Где: Ратуша (ул. Ленина, 36)

Когда: 1 июня, 16.00

Сколько: бесплатно

Помните, в прошлом году в Витебске родилась красивая городская традиция — по субботам у Ратуши звучала живая скрипка? Так вот проект «Над городом» открывает новый сезон.

Начиная с 1 июня каждую субботу в 16.00 на втором этаже ратуши будет выступать скрипачка, исполняющая мелодии под стихи о Марке Шагале и воспоминания художника о Витебске.

Дополнительная информация: +375 33 317−03−00.

Вечеринка «Праздник непослушания»


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Где: площадка возле КЗ «Витебск» (парк Фрунзе, 1)

Когда: 1 июня, 19.00

Сколько: бесплатно

Еще один новый проект — «Витебский квАРТал» — приглашает всех на «Праздник непослушания» в честь Дня защиты детей.

С вами будут: Народный театр игры, школа танцев «Аквамарин», детская студия Flow Art и студия светового шоу Coolkids, молодежный театр «Колесо».

Дополнительная информация — по телефонам: +375 212 67-47-18, +375 212 66-40-65.

Праздник «День детства» вместе с МЧС


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Где: площадь Победы

Когда: 1 июня, 12.00

Сколько: бесплатно

Организатор праздника — областное УМЧС.

На главной площади города пройдут парад колясок — выберут наиболее оригинально украшенную, а также забег в ползунках.

А еще выберут «Супер-мам» и «Супер-пап». Мамам нужно будет покрутить хулахуп. Победительница получит полугодовой абонемент в фитнес-клуб. Папам же предстоит в команде из трех человек перетянуть пожарный автомобиль. Каждому из этой троицы вручат в подарок огнетушители и сертификаты для ребенка на посещение детского развлекательного центра.

На интерактивной площадке МЧС можно будет заработать «спасариков» и обменять их на аттракционы от спасателей.

Подробнее — в группе.

 
Теги: Витебск
 
 
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В эти выходные нам предлагают сразу три интересные уличные акции: послушать скрипачку на ратуше, вернуться в бесшабашное детство на вечеринке возле КЗ «Витебск»,...
 
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