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Три крутые (и бесплатные) уличные акции. Куда сходить в выходные в Витебске
Источник материала: Tut.by
В эти выходные нам предлагают сразу три интересные (и бесплатные!) уличные акции: послушать скрипачку на ратуше, вернуться в бесшабашное детство на вечеринке возле КЗ «Витебск», попасть на соревнования мам и пап на площади Победы.
Проект «Над городом»: скрипачка на ратуше
Где: Ратуша (ул. Ленина, 36)
Когда: 1 июня, 16.00
Сколько: бесплатно
Помните, в прошлом году в Витебске родилась красивая городская традиция — по субботам у Ратуши
Начиная с 1 июня каждую субботу в 16.00 на втором этаже ратуши будет выступать скрипачка, исполняющая мелодии под стихи о Марке Шагале и воспоминания художника о Витебске.
Дополнительная информация: +375 33 317−03−00.
Вечеринка «Праздник непослушания»
Где: площадка возле КЗ «Витебск» (парк Фрунзе, 1)
Когда: 1 июня, 19.00
Сколько: бесплатно
Еще один новый проект —
С вами будут: Народный театр игры, школа танцев «Аквамарин», детская студия Flow Art и студия светового шоу Coolkids, молодежный театр «Колесо».
Дополнительная информация — по телефонам: +375 212 67-47-18, +375 212 66-40-65.
Праздник «День детства» вместе с МЧС
Где: площадь Победы
Когда: 1 июня, 12.00
Сколько: бесплатно
Организатор праздника — областное УМЧС.
На главной площади города пройдут парад колясок — выберут наиболее оригинально украшенную, а также забег в ползунках.
А еще выберут «Супер-мам» и «Супер-пап». Мамам нужно будет покрутить хулахуп. Победительница получит полугодовой абонемент в фитнес-клуб. Папам же предстоит в команде из трех человек перетянуть пожарный автомобиль. Каждому из этой троицы вручат в подарок огнетушители и сертификаты для ребенка на посещение детского развлекательного центра.
На интерактивной площадке МЧС можно будет заработать «спасариков» и обменять их на аттракционы от спасателей.
Подробнее — в
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В эти выходные нам предлагают сразу три интересные уличные акции: послушать скрипачку на ратуше, вернуться в бесшабашное детство на вечеринке возле КЗ «Витебск»,...
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