Эксперты по недвижимости определили, где элитное жилье дорожает быстрее всего

Источник материала: Ежедневник



фото: ziegert-immobilien.de

Международная компания Knight Frank представила исследование, в котором определила лидеров по росту цен на жилье класса премиум.

Первое место в рейтинге по росту стоимости элитного жилья занял Берлин. В новом рейтинге Москва заняла вторую строку, хотя в прошлом году была лишь на 36-м месте, пишет «Коммерсантъ» .

По итогам января ― марта 2019 года стоимость элитного жилья в Москве выросла на 12% относительно первого квартала 2018 года. Средняя стоимость элитного жилья на первичном рынке сейчас составляет 815 тысяч российских рублей за 1 квадратный метр (около 12,5 тыс. долларов). Самые дорогие квартиры, цена на которые быстро растет, расположены на Остоженке, Пречистенке, Плющихе и в Пресненском районе.

На третьем месте в рейтинег - Франкфурт. Также в десятке лидеров Токио, Эдинбург, Париж, Дели, Цюрих, Мадрид и Женева.