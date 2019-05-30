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Эксперты по недвижимости определили, где элитное жилье дорожает быстрее всего

31.05.2019 17:47 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Эксперты по недвижимости определили, где элитное жилье дорожает быстрее всего

фото: ziegert-immobilien.de

Международная компания Knight Frank представила исследование, в котором определила лидеров по росту цен на жилье класса премиум.

Первое место в рейтинге по росту стоимости элитного жилья занял Берлин. В новом рейтинге Москва заняла вторую строку, хотя в прошлом году была лишь на 36-м месте, пишет «Коммерсантъ».

По итогам января ― марта 2019 года стоимость элитного жилья в Москве выросла на 12% относительно первого квартала 2018 года. Средняя стоимость элитного жилья на первичном рынке сейчас составляет 815 тысяч российских рублей за 1 квадратный метр (около 12,5 тыс. долларов). Самые дорогие квартиры, цена на которые быстро растет, расположены на Остоженке, Пречистенке, Плющихе и в Пресненском районе.

На третьем месте в рейтинег -  Франкфурт. Также в десятке лидеров Токио, Эдинбург, Париж, Дели, Цюрих, Мадрид и Женева.

 
 
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Международная компания Knight Frank представила исследование, в котором определила лидеров по росту цен на жилье класса премиум.
 
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