31 мая в урочище Горки состоялись районные соревнования на лучшую санитарную дружину Ганцевщины.
Подробности — в номере «СП» за 5 июня.
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Определили лучшую санитарную дружину Ганцевщины (фоторепортаж)
31.05.2019 17:26 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
31 мая в урочище Горки состоялись районные соревнования на лучшую санитарную дружину Ганцевщины.
Подробности — в номере «СП» за 5 июня.
(Visited 1 times, 1 visits today)
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31 мая в урочище Горки состоялись районные соревнования на лучшую санитарную дружину Ганцевщины. Подробности — в номере «СП» за 5
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