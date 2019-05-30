Сегодня в Ганцевичской СШ им. А.П. Бринского прошло торжественное мероприятие , посвященное открытию мемориальной доски А.П. Бринскому.
Подробности читайте в номере «СП» за среду.
Фото — Виталия Герасимени.
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Состоялось открытие мемориальной доски Антону Бринскому в Ганцевичской СШ им. А.П. Бринского
31.05.2019 16:21 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Сегодня в Ганцевичской СШ им. А.П. Бринского прошло торжественное мероприятие , посвященное открытию мемориальной доски А.П. Бринскому.
Подробности читайте в номере «СП» за среду.
Фото — Виталия Герасимени.
(Visited 24 times, 24 visits today)
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Сегодня в Ганцевичской СШ им. А.П. Бринского прошло торжественное мероприятие , посвященное открытию мемориальной доски А.П. Бринскому. Подробности читайте в
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