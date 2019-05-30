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Берегите имущество от краж

31.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Берегите имущество от краж

В Вороновском районе наблюдается рост краж. Объектом хищения являются денежные средства, велосипеды и другое личное имущество граждан. Особое беспокойство вызывают кражи из нежилых домовладений — дач. И большинство из них происходит по причине беспечности самих потерпевших. Неосмотрительно оставляя имущество без присмотра, хозяева дают возможность злоумышленникам совершать хищения.

Так,  9 мая возбуждено уголовное дело по факту кражи 28-29 апреля от дома по ул. Школьной в аг. Вороновка оставленного без присмотра дорожного велосипеда «Десна-вояж» стоимостью 150 рублей. 5-6 мая из подъезда дома по ул. Советской в г.п. Вороново «угнали» оставленный без присмотра горный велосипед «MIRIDA» стоимостью 650 рублей.

Рекомендуем:

— не приглашать в гости незнакомых граждан;

— не оставлять без присмотра личные вещи, велосипеды без пристегивающих устройств;

— оборудовать дом (квартиру, иное помещение) средствами охранной сигнализации, видеонаблюдением;

—   требовать  предъявления документов у  лиц, представляющихся работниками каких-либо служб или организаций;

—  не вступать в разговор с незнакомыми лицами, предлагающими совершить какую-либо покупку или оказать услугу, не соглашаться пропустить в квартиру людей, предлагающих приобретение товаров по низким ценам;

—  ни под каким предлогом не передавать незнакомым лицам свое имущество или деньги;

— принять все меры по обеспечению сохранности имущества;

— не оставлять в подъездах, на лестничных площадках велосипеды, детские коляски и другое имущество — ответственность за это предусмотрена статьей 21.16 КоАП;

— увидев  подозрительных лиц у дома,  в  подъезде,  нужно позвонить в милицию по номеру 102.

Юрий ЛАРИОНОВ,

первый заместитель начальника

ОВД Вороновского райисполкома.

 
 
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В Вороновском районе наблюдается рост краж. Объектом хищения являются денежные средства, велосипеды и другое личное имущество граждан. Особое беспокойство...
 
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