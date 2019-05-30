Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)

Источник материала: Вороновская газета





Учебный год для мальчишек и девчонок завершился детским районным туристическим слетом, посвященным Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси. Он открылся сегодня, в лесном массиве около деревни Нача. Здесь развернул свои позиции палаточный лагерь: на два дня сюда заехали школьные команды из 11-ти учреждений образования. К сожалению, в строки и фото невозможно вложить запахи и звуки природы, которыми наполнен этот живописный уголок начской земли.

Что ни лагерь, то свои традиции обустройства быта. Их предстоит продемонстрировать командам-участницам.























Пока ребята «обживали» лесное пространство, организаторы готовили для них полосу испытаний. Она растянулась на два с половиной километра. Чтобы ее преодолеть, нужно проявить выносливость, гибкость, сообразительность, вспомнить и применить туристические навыки. Перемещение и ориентир — по карте, с выполнением заданий под условными названиями «Паутина», «Мышеловка», «Гать», «Бабочка».











































Участников туристического слета ждет еще много интересного: соревнования, игры, конкурсы, песни. На специальной технике к ним приедут спасатели и проведут конкурс «Боевое развертывание».



















































































































Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.