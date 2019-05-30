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Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)

31.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)

Учебный год для мальчишек и девчонок завершился детским районным туристическим слетом, посвященным Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси. Он открылся сегодня, в лесном массиве около деревни Нача. Здесь развернул свои  позиции палаточный лагерь: на два дня сюда заехали школьные команды из 11-ти учреждений образования. К сожалению, в строки и фото невозможно вложить запахи и звуки природы, которыми наполнен этот живописный уголок начской земли.

Что ни лагерь, то свои традиции обустройства быта. Их предстоит продемонстрировать командам-участницам.


Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)

Пока ребята «обживали» лесное пространство, организаторы готовили для них полосу испытаний. Она растянулась на два с половиной километра. Чтобы ее преодолеть, нужно проявить выносливость, гибкость, сообразительность, вспомнить и применить туристические навыки. Перемещение и ориентир — по карте, с выполнением заданий под условными названиями «Паутина», «Мышеловка», «Гать», «Бабочка».


Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)

Участников туристического слета ждет еще много интересного: соревнования, игры, конкурсы, песни. На специальной технике к ним приедут спасатели и проведут конкурс «Боевое развертывание».


Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)
Школьников Вороновщины собрал районный туристический слет (Будет дополнено)

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.

 
 
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Учебный год для мальчишек и девчонок завершился детским районным туристическим слетом, посвященным Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси. Он открылся...
 
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