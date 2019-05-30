Дорожный налог планируют включить в стоимость топлива

Источник материала: Вороновская газета





Возможность включения дорожного налога в цену топлива уже рассматривается, сообщили в Министерстве финансов.

Ранее Минфин предлагал отвязать госпошлину на допуск к дорожному движению от техосмотра. Эта инициатива не нашла поддержки на уровне Администрации Президента. Ожидается, что текущий порядок взимания дорожного сбора не изменится до конца этого года.

Напомним, в октябре 2018 премьер-министр Беларуси Сергей Румас сообщил, что уплату дорожного налога могут отвязать от техосмотра в середине 2019.

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