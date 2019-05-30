Дрифт, Тима Белорусских и много бега. Куда сходить в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В первые выходные лета в Гродно будет жарко (и это — не о погоде). Около замков будет выступать любимчик тинейджеров Тима Белорусских, в Обухово пройдут соревнования по дрифту, а по центру города пробегут более 700 спортсменов. Первого июня маленьких горожан ждут в парке имени Жилибера — там пройдет праздник, посвященный Дню защиты детей.

II этап Parimatch Чемпионата Беларуси по дрифтингу

Где: аэропорт Гродно (Обухово). Когда: 2 июня, 12.00−18.00. Сколько: 20−40 рублей. Детям до 6 лет вход бесплатный. Билет для детей с 6 до 12 лет — 6 рублей.

Дрифтинг — техника прохождения поворотов, когда пилот инициирует снос задней оси, при этом управляя автомобилем. На соревнованиях по дрифтингу судьи оценивают скорость, угол заноса, траекторию и зрелищность. Parimatch Чемпионат Беларуси по дрифтингу 2019 состоит из 4 этапов. В Гродно пройдет второй этап. Организаторы обещают зрелищные парные заезды на высокой скорости: соревнования пройдут в аэропорту Гродно, где пилоты перед заносом смогут разогнаться до 150 км/ч.



Фото Гедруся Матулайтиса

Открытая тренировка по бегу с Денисом Симановичем

Где: Коложский парк Когда: 1 июня, 12.00−13.30 Сколько: бесплатно, но нужна регистрация по ссылке

Открытую тренировку проведет школа бега IRUN совместно с вице-

чемпионом Европы по легкой атлетике Денисом Симановичем. В программе: лекция и практическая часть с разминкой, заминкой и отработкой правильной техники бега.

Концерт Тимы Белорусских под открытым небом

Где: Новый замок Когда: 1 июня, 19.00 Сколько: 38 рублей

Сезон мероприятий на открытой площадке Нового замка откроется концертом Тимы Белорусских. Билеты практически все проданы, но еще можно успеть попасть на мероприятие. Только бы погода не подвела.





Гарадзенская вандроўка

Где: Центральные улицы Гродно Когда: 1 июня, 10.00 -12.00 Сколько: для зрителей и болельщиков — бесплатно, участники платят взносы.

«Гарадзенская вандроўка» — забег по старинным улицам Гродно на дистанции 5 или 10 км. В этом году соревнования, которые собирают и профессионалов, и любителей, проводятся в областном центре в третий раз. Ожидается более 700 участников.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

День защиты детей

Где: Парк имени Жилибера Когда: 1 июня, 12.00 -18.00 Сколько: бесплатно

На территории парка весь день будут работать праздничные площадки, где будут проводиться различные мастер-классы, игры, спортивные состязания и анимационные программы. Также пройдет праздничный концерт.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

День детства в Гродненском зоопарке

Где: Гродненский зоопарк Когда: 2 июня, с 12.00 Сколько: стоимость входных билетов: взрослый (с 16 лет) — 6,50, детский (с 3 лет) — 4, 50

В программе праздничный концерт, игровая программа, викторины о животных, общение с ручными животными, фото со змеей Фросей и познавательные экскурсии.