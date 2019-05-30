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Дрифт, Тима Белорусских и много бега. Куда сходить в Гродно в выходные
Источник материала: Tut.by
В первые выходные лета в Гродно будет жарко (и это — не о погоде). Около замков будет выступать любимчик тинейджеров Тима Белорусских, в Обухово пройдут соревнования по дрифту, а по центру города пробегут более 700 спортсменов. Первого июня маленьких горожан ждут в парке имени Жилибера — там пройдет праздник, посвященный Дню защиты детей.
II этап Parimatch Чемпионата Беларуси по дрифтингу
Дрифтинг — техника прохождения поворотов, когда пилот инициирует снос задней оси, при этом управляя автомобилем. На соревнованиях по дрифтингу судьи оценивают скорость, угол заноса, траекторию и зрелищность. Parimatch Чемпионат Беларуси по дрифтингу 2019 состоит из 4 этапов. В Гродно пройдет второй этап. Организаторы обещают зрелищные парные заезды на высокой скорости: соревнования пройдут в аэропорту Гродно, где пилоты перед заносом смогут разогнаться до 150 км/ч.
Открытая тренировка по бегу с Денисом Симановичем
Открытую тренировку проведет школа бега IRUN совместно с вице-
Концерт Тимы Белорусских под открытым небом
Сезон мероприятий на открытой площадке Нового замка откроется концертом Тимы Белорусских. Билеты практически все проданы, но еще можно успеть попасть на мероприятие. Только бы погода не подвела.
Гарадзенская вандроўка
«Гарадзенская вандроўка» — забег по старинным улицам Гродно на дистанции 5 или 10 км. В этом году соревнования, которые собирают и профессионалов, и любителей, проводятся в областном центре в третий раз. Ожидается более 700 участников.
День защиты детей
На территории парка весь день будут работать праздничные площадки, где будут проводиться различные мастер-классы, игры, спортивные состязания и анимационные программы. Также пройдет праздничный концерт.
День детства в Гродненском зоопарке
В программе праздничный концерт, игровая программа, викторины о животных, общение с ручными животными, фото со змеей Фросей и познавательные экскурсии.
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В первые выходные лета в Гродно будет жарко (и это не о погоде). Около замков будет выступать любимчик тинейджеров Тима Белорусских, в Обухово пройдут соревнования...
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