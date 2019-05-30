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Воздушные змеи, велогонки и кикер. Куда сводить ребенка и сходить самому в выходные в Гомеле
Источник материала: Tut.by
Школа — все! И теперь главная головная родительская боль — куда сводить и чем развлечь своих чад. Но в ближайшие выходные ломать над этим голову точно не придется. Вот вам афиша, выбирайте!
Детский праздник
1 июня на площадке у Ледового Дворца пройдет праздник для детей.
В программе — выставка техники МЧС, ГАИ, ОСВОД, мастер-классы по рисованию мелками и цветным песком, батуты, катание на ослике.
Со сцены гостей праздника будут развлекать музыкальные коллективы и детский мюзикл «Воздушный каламбур в Цветочном городе».
В 11.00 на площадке у Дворца водных видов спорта откроется выставка мотоциклов Harley-Davidson. В это же время через дорогу начнутся велогонки «Мини-МТБ». Участвовать могут дети от 2-х до 16-ти лет.
Фестиваль воздушных змеев
1 июня на открытой площадке на улице Артема пройдет уже шестой городской фестиваль воздушных змеев и радиоуправляемых моделей. Строгих требований и критериев к запускаемым змеям нет — это могут быть как самодельные, так и заводские модели. Начало в 10.00.
Чемпионат Гомеля по настольному футболу
2 июня бар «Квартирник» собирает любителей кикера. В 17.00 здесь начнется турнир Gomel Foosball Club. Вход в заведение и участие в турнире бесплатные при условии
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Школа-все! И теперь главная головная родительская боль - куда сводить и чем развлечь своих чад. В ближайшие выходные ломать голову не придется.
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