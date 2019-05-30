Источник материала: Tut.by

В Гродно нашли водителя, который сбил слабовидящего пешехода и скрылся, сообщает милиция региона.

Напомним, 26 мая около 10.15 минут вблизи магазина «Евроопт» на проспекте Янки Купалы в Гродно был совершен наезд на пешехода (инвалида 3-й группы по зрению), который перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

По факту ДТП проводится проверка.