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В Гродно нашли водителя, который сбил слабовидящего пешехода и скрылся

31.05.2019 17:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно нашли водителя, который сбил слабовидящего пешехода и скрылся, сообщает милиция региона.

Напомним, 26 мая около 10.15 минут вблизи магазина «Евроопт» на проспекте Янки Купалы в Гродно был совершен наезд на пешехода (инвалида 3-й группы по зрению), который перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Гродно
 
 
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Наезд был совершен легковым автомобилем серебристого цвета (предположительно, Dacia Logan или Renault Logan).По факту ДТП проводится проверка.
 
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