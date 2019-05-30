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В Гродно нашли водителя, который сбил слабовидящего пешехода и скрылся
Источник материала: Tut.by
В Гродно нашли водителя, который сбил слабовидящего пешехода и скрылся,
Напомним, 26 мая около 10.15 минут вблизи магазина «Евроопт» на проспекте Янки Купалы в Гродно
По факту ДТП проводится проверка.
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Наезд был совершен легковым автомобилем серебристого цвета (предположительно, Dacia Logan или Renault Logan).По факту ДТП проводится проверка.
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