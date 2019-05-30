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В Кобринском районе прошел "Третий белорусский диктант"
31.05.2019 18:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На базе СШ №9 города Кобрина при поддержке Кобринского райисполкома прошел третий большой белорусский диктант, в котором приняли участие руководители и сотрудники структурных подразделений райисполкома, предприятий и организаций района.
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На базе СШ №9 города Кобрина при поддержке Кобринского райисполкома прошел третий большой белорусский диктант, в котором приняли участие руководители и...
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