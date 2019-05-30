Источник материала: Виртуальный Брест

На базе СШ №9 города Кобрина при поддержке Кобринского райисполкома прошел третий большой белорусский диктант, в котором приняли участие руководители и сотрудники структурных подразделений райисполкома, предприятий и организаций района.



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В обращении к участникам диктанта, который был посвящен известному критику, переводчику и общественному деятелю Ивану Чароту, заместитель председателя исполкома Валентин Трубчик отметил, что не может не радовать тот факт, что мероприятие не ушло в историю, приобретает статус традиционного и собирает вокруг себя все новых любителей родного слова.



По итогам, работа начальника отделения по гражданству и миграции Александра Микитюка была оценена на 8 баллов.