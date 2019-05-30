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Под Барановичами столкнулись «КамАЗ» и «Москвич»

31.05.2019 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло днем 31 мая на трасе Р5, на развязке за деревней Столовичи.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66707.php

Под Барановичами столкнулись «КамАЗ» и «Москвич»

Место ДТП. Фото: instagram.com/ssnmp_baranovichi/

По словам водителей, они оба ехали в попутном направлении, говорится в Instagram на неофициальной странице станции скорой и неотложной медицинской помощи г. Барановичи.

Водитель «Москвича» не увидел в зеркало заднего вида «КамАЗ», который пошел на обгон.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66707.php

Под Барановичами столкнулись «КамАЗ» и «Москвич»

Место ДТП. Фото: instagram.com/ssnmp_baranovichi/

Легковушка выехала на полосу встречного движения, где автомобили столкнулись. «Москвич» развернуло. Сообщается об одном пострадавшем. Его доставили в больницу.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66707.php

Под Барановичами столкнулись «КамАЗ» и «Москвич»

Место ДТП. Фото: instagram.com/ssnmp_baranovichi/

 
 
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  ДТП произошло днем 31 мая на трасе Р5, на развязке за деревней Столовичи. Место ДТП. Фото: instagram.com/ssnmp_baranovichi/ По словам водителей, они оба ехали в попутном...
 
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