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Под Барановичами столкнулись «КамАЗ» и «Москвич»
31.05.2019 18:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло днем 31 мая на трасе Р5, на развязке за деревней Столовичи.
Место ДТП. Фото: instagram.com/ssnmp_baranovichi/
По словам водителей, они оба ехали в попутном направлении, говорится
Водитель «Москвича» не увидел в зеркало заднего вида «КамАЗ», который пошел на обгон.
Место ДТП. Фото: instagram.com/ssnmp_baranovichi/
Легковушка выехала на полосу встречного движения, где автомобили столкнулись. «Москвич» развернуло. Сообщается об одном пострадавшем. Его доставили в больницу.
Место ДТП. Фото: instagram.com/ssnmp_baranovichi/
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ДТП произошло днем 31 мая на трасе Р5, на развязке за деревней Столовичи. Место ДТП. Фото: instagram.com/ssnmp_baranovichi/ По словам водителей, они оба ехали в попутном...
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