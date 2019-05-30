Несовершеннолетние «бесправники» за рулём авто в Столинском районе - это просто беда!

Источник материала: Виртуальный Брест

Несовершеннолетние «бесправники» за рулём авто – беда наших дорог. В этом ещё раз пришлось убедиться подчас очередного совещания комиссии по делам несовершеннолетних.



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Психологический дискомфорт

…Перед нами – представительница прекрасного пола 2002 года рождения. «У папы сел аккумулятор, проехала 200 метров…». Это обычное объяснение рядового нарушителя, который, разумеется, ехал кого-то спасать, попал в безвыходное положение, которое буквально заставило (!) сесть за руль. Родители в курсе. Обычная практика.

Несмотря на то, что девушке был выписан минимальный штраф (5 базовых из 20 максимальных!), её мать отчаянно сокрушалась из-за постановки чада на учёт. Мол, девочка на учёте – это психологически дискомфортно. Интересно, комфортно ли другим участникам дорожного движения передвигаться, зная, что совсем рядом могут находиться дети за рулём? Без опыта вождения и прав?

«Это наш стиль жизни…»

Но ещё более откровенными показались «показания» отца следующего юного «бесправника». Мужчина в расцвете лет чётко и ясно сказал:

- Ехал в теплицу… Тяжело в нашей местности не нарушать закон… Это наш стиль жизни…

И если в первом случае со стороны родителей были хотя бы лёгкие зачатки понимания ситуации, в этой истории папа так и не осознал серьёзности правонарушения, итогом которого может быть как гибель самого ребёнка-водителя, так и других водителей или пешеходов. Итог – штраф в размере 8 базовых величин.

О вкусной воде

Третий несовершеннолетний – нарушитель с целым букетом из правонарушений. Мало того, что водитель был без прав, не пристёгнут ремнём безопасности, так ещё и авто без техосмотра.

Причина поездки юного создания?

– Ехал за водой – у нас невкусная…

А что? Резонный повод! К слову, на 10 базовых величин штрафа, который присуждён КДН, можно было бы купить очень много вкусной воды…

Инспектор ГАИ? Едем мимо

Но и это ещё не все фигуранты истории вождения вольным стилем и без прав. На заседание КДН не явился несовершеннолетний «бесправник» (и его законные представители тоже). Юноша не просто ехал без прав, не используя ремень безопасности, без техосмотра, но и проигнорировал требования сотрудника ГАИ об остановке. Общая сумма штрафов за такое несознательное поведение на дороге - 26 базовых. Хочется верить, что хотя бы штрафы сыграют ту профилактическую роль, на которую не способны никакие слова и увещевания.

Настойка «Липовая» - штраф реальный

Отдельный разговор – несовершеннолетние и роль спиртного в их жизни. Было рассмотрено несколько девушек и юношей, которые баловались пивом и настойкой под интригующим названием… «Липовая». Всем придётся заплатить штрафы в размере 1-2 базовых величин.

Грустно, но в отношении одного из ребят принято решение о проведении комплексной реабилитации. Зависимости алкогольной у него пока нет, но есть очень грустная тенденция – часто попадать на КДН из-за распития спиртного. Тревожный звоночек как для него самого, так и для его законных представителей…