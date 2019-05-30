ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Исследовательская работа учениц СШ №1 завоевала 2-ое место на конкурсе «Квітней, мой лес»

31.05.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

С целью поддержки деятельности школьников по развитию навыков лесного опытного дела и сохранению природных богатств с 2001 года по инициативе Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь ежегодно проводится республиканский юниорский конкурс «Квітней, мой лес».

В конкурсе всегда принимают активное участие ученики СШ №1 Хотимска. И не безрезультатно. Вот и сейчас, последний звонок прозвенел, а награды продолжают поступать в копилку учреждения образования.
Арина Николаенко и Мария Паседько представили на конкурс исследовательскую работу «Современное состояние и перспективы популяции сорокопута-жулана в восточной части Хотимского района» в номинации «Экология лесных животных» (педагог, учитель биологии Екатерина Товстая). Стоит заметить, что школьницы проделали большую работу по изучению гнездования, питания, распространения сорокотупа. И она была оценена по достоинству.
Решением областного жюри богатый материал и презентация работы отмечены Дипломом II степени.

Соб. информ.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С целью поддержки деятельности школьников по развитию навыков лесного опытного дела и сохранению природных богатств с 2001 года по инициативе Министерства лесного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Несовершеннолетние «бесправники» за рулём авто в Столинском районе - это просто беда!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика