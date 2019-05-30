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Исследовательская работа учениц СШ №1 завоевала 2-ое место на конкурсе «Квітней, мой лес»
31.05.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
С целью поддержки деятельности школьников по развитию навыков лесного опытного дела и сохранению природных богатств с 2001 года по инициативе Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь ежегодно проводится республиканский юниорский конкурс «Квітней, мой лес».
В конкурсе всегда принимают активное участие ученики СШ №1 Хотимска. И не безрезультатно. Вот и сейчас, последний звонок прозвенел, а награды продолжают поступать в копилку учреждения образования.
Соб. информ.
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С целью поддержки деятельности школьников по развитию навыков лесного опытного дела и сохранению природных богатств с 2001 года по инициативе Министерства лесного...
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