Исследовательская работа учениц СШ №1 завоевала 2-ое место на конкурсе «Квітней, мой лес»

Источник материала: Новости Хотимска

С целью поддержки деятельности школьников по развитию навыков лесного опытного дела и сохранению природных богатств с 2001 года по инициативе Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь ежегодно проводится республиканский юниорский конкурс «Квітней, мой лес».

В конкурсе всегда принимают активное участие ученики СШ №1 Хотимска. И не безрезультатно. Вот и сейчас, последний звонок прозвенел, а награды продолжают поступать в копилку учреждения образования.

Арина Николаенко и Мария Паседько представили на конкурс исследовательскую работу «Современное состояние и перспективы популяции сорокопута-жулана в восточной части Хотимского района» в номинации «Экология лесных животных» (педагог, учитель биологии Екатерина Товстая). Стоит заметить, что школьницы проделали большую работу по изучению гнездования, питания, распространения сорокотупа. И она была оценена по достоинству.

Решением областного жюри богатый материал и презентация работы отмечены Дипломом II степени.

Соб. информ.