|
Волонтеры Красного Креста провели акцию «Брось сигаретку –получи конфетку»
31.05.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
31 мая во всем мире отмечается Всемирный день без табака. В этот день волонтеры районной организации «Красного Креста» вместе с ее председателем Екатериной Исаевой провели акцию «Брось сигаретку – получи конфетку», посвященную Всемирному дню отказа от курения.
Акция прошла весело и оживленно. Волонтеры рассказывали прохожим хотимчанам о вреде курения, раздавали брошюры на данную тему, а также предлагали произвести обмен – «никотиновой палочки» на конфету. Одни «заядлые курильщики» признавались в своей пагубной привычке, и на глазах у всех тушили сигарету, другие – отказывались менять ее на сладость, нашлись и те, кто рад был просто пообщаться и прочитать стихи собственного сочинения.
Ольга ЗАЙЦЕВА.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
31 мая во всем мире отмечается Всемирный день без табака. В этот день волонтеры районной организации «Красного Креста» вместе с ее председателем Екатериной Исаевой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)