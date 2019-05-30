Волонтеры Красного Креста провели акцию «Брось сигаретку –получи конфетку»

Источник материала: Новости Хотимска

31 мая во всем мире отмечается Всемирный день без табака. В этот день волонтеры районной организации «Красного Креста» вместе с ее председателем Екатериной Исаевой провели акцию «Брось сигаретку – получи конфетку», посвященную Всемирному дню отказа от курения.

Акция прошла весело и оживленно. Волонтеры рассказывали прохожим хотимчанам о вреде курения, раздавали брошюры на данную тему, а также предлагали произвести обмен – «никотиновой палочки» на конфету. Одни «заядлые курильщики» признавались в своей пагубной привычке, и на глазах у всех тушили сигарету, другие – отказывались менять ее на сладость, нашлись и те, кто рад был просто пообщаться и прочитать стихи собственного сочинения.

— Сегодня, к большому сожалению, эта проблема очень актуальна. Поэтому целью нашей акции стало привлечение внимания общественности к данной проблеме и популяризация здорового образа жизни, как среди молодежи, так и взрослого населения. Хотелось бы, чтобы этот день стал, действительно, Днем без табака, праздником, демонстрирующим все прелести жизни без сигарет, когда нет одышки, ровно бьётся сердце, а с лица не сходит улыбка! — делится Екатерина Исаева.

В беседе с председателем узнала, что ребята сразу поддержали инициативу Светланы Васильевны: посетили учащихся СШ №1, нарисовали плакаты, а также рассказали о вреде табакокурения, затем просмотрели видеоролик на данную тему. За время акции было роздано больше килограмма конфет, собрано и уничтожено немалое количество сигарет. А волонтеры РО БОКК искренне надеются, что кто-то в этот день всё же задумался о своем здоровье и обязательно бросит курить. И чем раньше, тем лучше.

Ольга ЗАЙЦЕВА.

Фото автора