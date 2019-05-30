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Ученики СШ №1 стали призерами конкурса «Свет православия»

31.05.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

В Национальной академии наук Республики Беларусь состоялось мероприятие по награждению участников конкурса творческих литературных и исследовательских работ «Свет Православия». В торжестве в качестве призеров принимали участие и школьники из СШ №1 Хотимска: Анастасия Гайдарова, представлявшая исследовательскую работу «Святынi майго роднага краю», Мария Василевская за исследование «Страчаная спадчына: прыродна-культурныя помнiкi ад гiсторыi да сучаснасцi», Полина Траханова за исследовательскую работу «Духовные подвижники Хотимской земли», Павел Товстый подговил для конкурса литературную работу «Православные традиции моей семьи». Все ребята завоевали Дипломы II степени.
К слову, в 2018/2019 учебном году всего на конкурс поступило 266 работ из разных уголков Республики Беларусь. В нем приняло участие 296 детей и 170 педагогов.

Соб. информ.

 
 
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В Национальной академии наук Республики Беларусь состоялось мероприятие по награждению участников конкурса творческих литературных и исследовательских работ...
 
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