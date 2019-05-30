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Все о мужских украшениях

31.05.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Как бы это странно не звучало сегодня, но именно мужчины начали первыми носить украшения. История украшений свидетельствует о том, что  любовь сильного пола к аксессуарам всегда оставалась неизменной. Менялось лишь предназначение мужских украшений и отношение к ним.

О роли мужских украшений: оберег, идентификация, статусВсе о мужских украшениях

Вначале украшения для мужчин были оберегами от злых духов и «распознавательными» знаками, указывающими на социальное положение. С помощью украшений вождь отличался от простого охотника, фараон от воина.  В древнем Египте воины носили амулеты из полудрагоценных камней, широкие браслеты-напульсники на руках, нагрудники из металла, а фараоны –  увесистые ожерелья из золота и драгоценных камней, множество колец, золотые зажимы на сложных прическах. Высокое положение мужчины в обществе древнего Египта символизировали также серьги. А вот в древнем Риме серьга в ухе обозначала раба. Кольца мужчины носили в знак высокого сословного положения, но также использовали их как оружие и защиту: воины, чтобы усилить удар, а лучники – чтобы защитить пальцы от тетивы. Но чем выше был статус мужчины, тем богаче и больше было на нем ювелирных украшений. Так, например, Калигула носил на себе золота и драгоценных камней до пяти килограмм на раз.

 

Средневековье принесло с собой скромность и аскетизм. Драгоценности носили лишь аристократы и коронованные особы. Количество украшений стало умеренным: несколько массивных перстней на пальцах, массивная золотая цепь с крестом на груди. Но на смену средневековой сдержанности в 18 веке пришло настоящее буйство роскоши и дорогих ювелирных мужских украшений. Кольца, браслеты, цепочки, пряжки, запонки – все это было в гардеробе каждого мужчины-модника. И все это сверкало драгоценными металлами, рубинами-алмазами, и стоило целых состояний.

Ювелирные мужские украшения сейчас: вместо статуса – вкус и индивидуальность

19 век принес промышленную революцию и рационализм, а в моду – умеренность и хороший вкус.  Среди мужских украшений удержались лишь  практичные аксессуары – часы, запонки, булавки для галстука, кольца-печатки. Украшения больше не были признаком состоятельности, они стали показателем вкуса. Но вместе с этим понемногу  прививается культура сдержанности, а мужские украшения становятся символом гангстерства, преступного мира, или демонстрируют желание бросить вызов обществу. Это приводит к значительной утрате популярности украшений среди мужчин.

 

Начало 21 века доказало, что история движется по спирали.  Сегодня в моду не только вновь возвратились ювелирные украшения для сильной половины человечества – браслеты, серьги, запонки, броши, цепи, кольца, но все это умело вплетается в стильный образ, является признаком хорошего вкуса и способом подчеркнуть индивидуальность.

Что носят мужчины в качестве украшений?Все о мужских украшениях

Какие украшения носят мужчины в наши дни? Традиционным мужским украшением являются часы. Сегодня функциональная роль этого аксессуара уходит на второй план – ведь время можно посмотреть и на мобильном телефоне. Часы – это скорее предмет статуса и стильное украшение.

 

Остается традиционным украшением для мужчины и обручальное кольцо. Популярны также мужские кольца-печатки и перстни.

 

Одним из наиболее распространенных украшений, которое охотно носит большинство, является мужская цепочка на шею. Саму цепочку носят реже, в основном ее дополняют крестом или другим мужским кулоном или подвеской.

Очень модными украшениями в последнее время являются браслеты для мужчин. Представителям сильной стати нравятся элегантные и стильные, но при этом хорошо заметные браслеты, подчеркивающие их мужество. Популярность этого вида украшений растет, и сегодняшние фэшн-тенденции допускают браслеты даже в деловом стиле.

 

В моду возвратились незаслуженно забытые запонки, а также заколки для галстука. Сегодня мужчины все чаще используют эти аксессуары в деловых костюмах, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность и стиль.

Неоднозначное отношение остается у представителей сильной половины человечества к такому явлению, как серьги в ушах мужчины. Но, несмотря на это, на страницах модных журналов все чаще можно увидеть известных представителей богемных профессий с сережкой в одном, а то и в обоих ушах. Особенно эти украшения распространены среди молодых людей неформальных объединений и представителей субкультур.

Несмотря на все разнообразие современных мужских украшений, их общими отличительными признаками являются массивность, простота и лаконичность исполнения, сдержанный, строго мужской «грубый» стиль и угловатый геометрический орнамент.

 
 
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Как бы это странно не звучало сегодня, но именно мужчины начали первыми носить украшения. История украшений свидетельствует о том, что  любовь сильного пола к...
 
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