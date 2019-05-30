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Татьяна Ковалева завоевала I место в XI Республиканском фестивале-ярмарке народных художественных ремесел «Вясновы букет»
31.05.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Очередное I место в кармане у мастера Хотимского дома ремесел Татьяны КОВАЛЕВОЙ. Не так давно мастерица получила Диплом I степени в V региональном фестивале поэзии и авторской песни в номинации декоративно-прикладное искусство в Костюковичах. А теперь за свои труды она получила награду в ежегодном XI Республиканском фестивале-ярмарке народных художественных ремесел “Вясновы букет”, который прошел в Минске. Этот фестиваль Татьяна Ивановна посещает уже в третий раз и не планирует на этом останавливаться. Она поделилась своими впечатлениями и плюсами от прошедшего фестиваля:
Эльмира КАРПОВА.
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Татьяна Ковалева завоевала I место в XI Республиканском фестивале-ярмарке народных художественных ремесел «Вясновы букет»
Очередное I место в кармане у мастера Хотимского дома ремесел Татьяны КОВАЛЕВОЙ. Не так давно мастерица получила Диплом I степени в V региональном фестивале поэзии...
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