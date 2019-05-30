Татьяна Ковалева завоевала I место в XI Республиканском фестивале-ярмарке народных художественных ремесел «Вясновы букет»

Источник материала: Новости Хотимска

Очередное I место в кармане у мастера Хотимского дома ремесел Татьяны КОВАЛЕВОЙ. Не так давно мастерица получила Диплом I степени в V региональном фестивале поэзии и авторской песни в номинации декоративно-прикладное искусство в Костюковичах. А теперь за свои труды она получила награду в ежегодном XI Республиканском фестивале-ярмарке народных художественных ремесел “Вясновы букет”, который прошел в Минске. Этот фестиваль Татьяна Ивановна посещает уже в третий раз и не планирует на этом останавливаться. Она поделилась своими впечатлениями и плюсами от прошедшего фестиваля:

-Я люблю принимать участие в различных мероприятиях. Ведь там можно показать свои работы, а это всегда очень приятно. Но также, что не маловажно, на этом фестивале можно было увидеть мастер-калассы многих ремесленников, научиться чему-то новому и вдохновиться на свежие идеи. Очень важно расти в своей области, и я всегда стараюсь это делать. Вот теперь задумала запастись терпением и соткать трехметровый рушник.

Ярмарку посетили очень много людей, среди них были не только местные жители, но и гости из разных городов Беларуси и других стран. Все могли купить памятные сувениры, иностранцы смогли познакомиться с нашей культурой. А самое главное наши люди не должны забывать свои традиции. Благодаря таким фестивалям многие белорусы помнят о своих корнях, а детишки, которые каждый день открывают для себя что-то новое, могут поближе познакомиться со своей культурой и будут знать, что это их родное мастерство. Молодежь тоже увидит и вспомнит, какие ремесла являются визитной карточкой Беларуси. Ведь там было представлено очень много хороших работ самых разных ремесленных направлений: соломка, гончарство, ткачество и многое другое. Этот фестиваль никого не оставил равнодушным.

Эльмира КАРПОВА.

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