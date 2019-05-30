В Бресте открыли парк Мира с тренажерами и площадкой для петанка

В Бресте после масштабной реставрации открыли обновленный парк Мира. «Савушкин продукт» организовал здесь спортивный комплекс с тренажерами, расширил детскую игровую площадку, наполнил парк скульптурами и даже организовал площадку для французской игры петанк.

Реставрация парка проходила в течение года. Она приурочена к 1000-летию Бреста. Дизайном парка занимался «Савушкин продукт», решив преобразить его к знаковой годовщине.

«В Бресте появился парк европейского уровня. Здесь определенно будет комфортно семьям с детьми, активной молодежи, людям среднего и пожилого возраста которые, могут взять пример с французских ровесников и сыграть в петанк. Мы приложили максимум усилий, чтобы не только сохранить зеленую зону, но и пополнить её новыми растениями. Также мы позаботились о функциональном наполнении паркового комплекса. Все это позволит парку Мира стать одним из самых популярных мест для досуга в городе. Важно, чтобы парк понравился брестчанам и вызывал у них гордость за свой город», – раскрывает замысел компании генеральный директор «Савушкин продукт» Александр Савчиц.

Детский городок «Планета СуперКид» значительно расширили: теперь он состоит из двух площадок, вход на которые обозначен световой аркой. Детский комплекс пополнили качалки-балансиры в форме мотоцикла, лошадки и динозавры, баскетбольное кольцо и гимнастическая сетка Пирамида – по ней могут лазить дети от 5 лет.

Молочный производитель также организовал workout-площадку под открытым небом. Для детей поставили три тренажера, для взрослых – сразу десять. После активной тренировки посетители могут сделать «спортивное» селфи в активной фотозоне.

В парке появилась площадка для занятий петанком. Эта прованская игра схожа с керлингом и очень популярна во Франции, Англии и Испании.

У входа в парк посетители смогут ознакомиться со схемой расположения объектов в парке. Центральная композиция – крупная скульптура земного шара – олицетворяет название парка.

Для удобства гостей парка установлены 30 скамеек и организованы две велопарковки. А также биотуалеты и навес от дождя. Парк пополнился 69 деревьями, более 2300 кустарниками и 36 долгоцветущими многолетниками. Посеяно более 28 тысяч м.кв. газона.