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Внимание: конкурс инвестпроектов
31.05.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Цель конкурса инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства области, который продлится на Могилевщине по 18 июня, — оказание им господдержки в виде предоставления субсидий для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами, а также расходов на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в части оплаты суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя.
Подробные сведения о его проведении — на интернет-сайтах:
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Цель конкурса инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства области, который продлится на Могилевщине по 18 июня, — оказание им господдержки в...
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