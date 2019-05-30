Внимание: конкурс инвестпроектов

Источник материала: Асiповiцкi край

Цель конкурса инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства области, который продлится на Могилевщине по 18 июня, — оказание им господдержки в виде предоставления субсидий для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами, а также расходов на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в части оплаты суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя.

Подробные сведения о его проведении — на интернет-сайтах: http://mogiIev-region.gov.by ; http://mogbiz.by .