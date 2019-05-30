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«Несправедливо, люди честно трудились». Президента попросили пересмотреть начисление некоторых пенсий

31.05.2019 18:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Проблема невыплаты зарплат, а также неуплаты предприятиями-банкротами страховых взносов за своих работников вызывает серьезную обеспокоенность профсоюзов. «Люди теряют не только доходы, но и страховой стаж, который в дальнейшем существенно влияет на размер пенсионных выплат», — заявил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда перед началом заседания Нацсовета по трудовым и соцвопросам.  Михаил Орда отметил, что профсоюзы нередко сталкиваются с ситуацией, когда предприятия, испытывающие экономические трудности, не платят за своих работников страховые взносы, сообщает Федерация профсоюзов.

Напомним,  на начало апреля 982 предприятия и индивидуальных предпринимателя не смогли вовремя уплатить взносы в ФСЗН. Общая сумма долга превысила 23,5 миллиона рублей. Пока ФСЗН не удается решить проблему с должниками.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«Это несправедливо по отношению к людям, которые честно трудились, — подчеркнул председатель ФПБ. – Например, в прошлом году было ликвидировано 480 предприятий-банкротов, а численность работников, за которых не выплачивались страховые взносы, составила 4901 человек. Мы понимаем, что когда эти работники будут оформлять пенсию, они потеряют в деньгах». Профсоюзы выступают за скорейшее решение этого вопроса.

Напомним, что в Генеральном соглашении между правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019-2021 годы заложены обязательства сторон по разработке механизма страхования от невыплаты зарплат и страховых взносов. Стороны уже пришли к согласованной позиции и подготовили проект соответствующего документа. И как сообщил на заседании Нацсовета заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, в правительстве поддерживают предложения, озвученные непосредственно Федерацией профсоюзов.

Как за последние годы вырос дефицит ФСЗН

Профсоюзы также предлагают скорректировать подходы к начислению профессиональных пенсий людям, которые отработали в особых условиях труда. Дело в том, что из-за несовершенства законодательства многие из них могут рассчитывать на скромную профессиональную пенсию, несоразмерную с их огромным трудовым вкладом. «Мы обратились к президенту и правительству, чтобы пересмотреть начисление пенсий для этих работников», — отметил Михаил Орда. 

Напомним,  на начало апреля 982 предприятия и индивидуальных предпринимателя не смогли вовремя уплатить взносы в ФСЗН. Общая сумма долга превысила 23,5 миллиона рублей. Пока ФСЗН не удается решить проблему с должниками.

Так, на начало апреля в Минской области было 276 должников по взносам в ФСЗН, в Витебской — 205, в Брестской — 139, в Могилевской — 112, в Гомельской — 57, в Гродненской — 29, а в Минске — 164. Общая сумма задолженности организаций и ИП на начало апреля составила 23 миллиона 547,4 тысячи рублей. При этом два самых злостных неплательщика — оба из Глубокского района — задолжали уже больше чем по 1 миллиону рублей каждый.

Если предприятие не погасит просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники, отмечают в Минском городском управлении ФСЗН.

«Некоторые наниматели по тем или иным причинам длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы в бюджет фонда, и порой суммы таких долгов составляют не одну тысячу рублей. Особенно это касается плательщиков, которые находятся в стадии ликвидации (банкротстве) с задолженностью по взносам перед бюджетом фонда, и, как показывает практика, в подавляемом большинстве случаев они не гасят свои долги, — поясняют специалисты. — В такой ситуации страдает в первую очередь работник такого предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии — уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и, соответственно, пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии».

Специалисты Минского городского управления ФСЗН в начале этого года отмечали, что в столице «есть целый ряд нанимателей, руководители которых длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы и имеют солидные суммы задолженности перед Фондом, в то же время в их коллективах работают сотни работников, которые рискуют остаться без части трудового стажа, а соответственно, и части пенсии». 

 
Теги: Минск
 
 
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Федерация профсоюзов Беларуси настаивает на введении новых страховочных механизмов для работников.
 
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