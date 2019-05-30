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В Беларуси летом наблюдается высокий спрос на работу в сфере общепита

31.05.2019 18:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси летом наблюдается высокий спрос на работу в сфере общепита
Фото из открытых источников

Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY проанализировал конкуренцию в сфере общественного питания, зарплатные предложения работодателей и ожидания соискателей.

Выяснилось, что с наступлением лета для ресторанного бизнеса начинается жаркая пора. Ежегодно спрос на сотрудников в этой сфере в летний период по сравнению с весной возрастает, как правило, более чем на 15% (лето 2018 - +15,5% прироста вакансий к весне 2018, лето 2017 - +23,7% прироста вакансий к весне 2017 на сайте rabota.tut.by).

В Беларуси летом наблюдается высокий спрос на работу в сфере общепита Без опыта работы. На какую зарплату может рассчитывать новичок в профессии

Кого чаще других ищут работодатели

Сегодня в сфере общественного питания наиболее востребованы повара, персонал кухни (мойщик посуды, уборщик помещений), официанты и бармены, а также управленцы в ресторанном бизнесе.

Реализовать себя и найти работу в этой сфере с большой вероятностью могут молодые специалисты, студенты и люди без опыта работы. Больше половины всех размещенных вакансий на rabota.tut.by для официантов и барменов за февраль – май 2019 года приходилось для соискателей без опыта работы.

Конкуренция ниже средней по рынку труда

При средней конкуренции на рынке труда весной 2019 года в 7,1 резюме на вакансию, средняя конкуренция в сфере ресторанного бизнеса составила около 3 резюме на вакансию. Сложнее всего нанимателям было найти высококвалифицированных поваров.  

Зарплатные предложения и ожидания

Заплатанные предложения кухонным рабочим: мойщикам посуды и уборщикам помещений выглядели следующим образом: минимальное – от 400 белорусских рублей, середина рынка – от 500 рублей, максимальное – от 670 белорусских рублей.

Больше половины нанимателей весной 2019 года предлагали официантам и барменам заработную плату выше 650 белорусских рублей, что соответствовало ожиданиям большей половины соискателей.

Зарплатные ожидания и предложения для поваров середины рынка также совпали – от 800 белорусских рублей.

Минимальное зарплатное предложение управленцам составило от 650 рублей, максимальное – от 1500 белорусских рублей. Середина рынка – от 900 рублей.

Наибольшую заработную плату из рассматриваемых специализаций предлагали шеф-поварам. Больше половины работодателей готовы были платить им от 1500 белорусских рублей, а максимальное зарплатное предложение составило от 2000 белорусских рублей.

 
 
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Наиболее востребованы в этой сфере повара, персонал кухни (мойщик посуды, уборщик помещений), официанты и бармены, а также управленцы.
 
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