«Настраиваюсь на грандиозное зрелище». Бага, Ходасевич и Козел - о финале Лиги чемпионов

Источник материала: Tut.by

В субботу Мадрид примет финальный поединок Лиги чемпионов. Впервые за 11 лет главный клубный трофей разыграют команды из Англии — «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Накануне встречи SPORT.TUT.BY попросил главкома БАТЭ, комментатора и популярную телеведущую выбрать фаворита матча.



Фото: Reuters

Алексей Бага, главный тренер футбольного клуба БАТЭ

— Честно говоря, хотел увидеть в финале «Ювентус». Команда Аллегри провела непростой год. Купили Роналду, взяли золото в Серии А, но в Лиге чемпионов не смогли себя показать.

Среди финалистов выберу «Ливерпуль». Мне ближе философия Клоппа и хочется, чтобы он выиграл Лигу чемпионов. В любом случае перед нами два достойнейших соперника.

Вспомните камбэки в ответных матчах полуфиналов. Футболисты показали характер и подарили болельщикам много запоминающихся моментов. Хет-трик Лукаса Моуры и угловой от Александра Арнольда, по крайней мере, меня не оставили равнодушным.



Фото: Reuters

Оба клуба хорошо знают друг друга по АПЛ, но нужно быть провидцем, чтобы угадать цифры на табло. Возможно 0:0 за 90 минут и два экстра-тайма, а могут быть забиты 3−4 мяча еще в основное время. Главный матч года не может быть однозначным.

Николай Ходасевич, спортивный журналист и комментатор

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» заслужили сыграть в финале. Да, «Барселону» чуточку жаль, каталонцы были хороши на дистанции. «Аякс» влюбил всех в этом сезоне, но это же Лига чемпионов. В плей-офф нужно побеждать в двух матчах, все остальное — эмоции, за которые мы любим футбол.

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм» — парадоксальный английский финал с учетом того, что АПЛ выиграл «Манчестер Сити».



Фото: Reuters

Мне ближе Почеттино за его рациональность. Клуб живет по средствам и не взрывает трансферный рынок. «Шпоры» сохраняют лидеров и уже несколько лет решают задачи в премьер-лиге и в Лиге чемпионов. Это показатель тренерского мастерства, прагматизма и таланта. Поэтому я больше импонирую Почеттино, нежели любому другому тренеру, способному за большие деньги купить любого футболиста.

С другой стороны, если есть возможность купить дорого футболиста, то почему нет. Так делал «Ливерпуль», приглашая ван Дейка и Алиссона. Теперь команда в финале.

Ни одну из команд не поддерживаю, но на финал настраиваюсь, как на грандиозное зрелище. Обе дружины покажут хороший футбол. «Красные» с позиции силы, а «Тоттенхэм» будет искать противоядие, чтобы остановить соперника.

Я встану на сторону «Ливерпуля» по одной простой причине — Юрген Клопп заслужил трофей. Он много сделал для клуба. Почеттино тоже достоин победить, но для меня это немножко другая история. Пусть у «скаузеров» все сложится хорошо.

Кристина Козел, автор и ведущая программы «Козел про футбол» на телеканале «Беларусь 5»

Матч интересен тем, что в финале многие, да и я тоже, ожидали другие команды. «Манчестер Сити», «Барселона», «Аякс» тот же. Жаль, что голландцы не сыграют в Мадриде.

По «Ливерпулю» нет вопросов. Команда Клоппа — танк, вспомните хотя бы ответный полуфинал против «Барселоны». «Тоттенхэм» удивил еще на групповом этапе. «Шпорам» в группе попались «Барселона», «Интер» и «ПСВ».

Не было никаких гарантий, что команда Почеттино выберется из такого квартета и триумфально пройдет все матчи плей-офф. Самый яркий поединок весны — «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм», когда к 21-й минуте счет был 2:2. Настоящее футбольное безумие!

Если «Ливерпуль» считался фаворитом почти во всех матчах, то «Шпоры» выглядели вторым номером. В финале букмекеры также считают фаворитом банду Юргена Клоппа. Отчасти справедливо, но лондонцы своей волевой игрой на последних минутах доказывают обратное.



Фото: Reuters

У «Тоттенхэма» первый в истории клуба финал Лиги чемпионов. Отсюда неимоверное желание победить. У «Ливерпуля» тоже запредельная мотивация, но с другим знаком, ведь болельщики помнят прошлогодний финал против мадридского «Реала».

Болельщики ждут сатисфакции любимцев. Получается, либо шестой кубок для «Ливерпуля», либо первый для «Тоттенхэма». Я буду чуть больше поддерживать «шпор», потому что люблю, когда что-то происходит впервые.