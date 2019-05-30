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Норвежский футболист забил 9 мячей за матч на молодежном чемпионате мира

31.05.2019 19:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Норвежский форвард Эрлинг Холанд забил 9 мячей за один матч на молодежном (U20) чемпионате мира по футболу, который проходит в 10 городах Польши с 23 мая по 15 июня.


Эрлинг Холанд. Фото: TV2

30 мая в Люблине Эрлинг Холанд наколотил 9 голов в ворота сборной Гондураса. 4 раза он поразил цель в первом тайме, 5 мячей забил во втором. Один из голов он провел с пенальти. Еще три гола на счету партнеров Холанда — Лео Эстигора, Йенса Хеуге и Эмана Марковича. Итоговый счет матча — 12:0 в пользу Норвегии.

Отметим, что сборная Гондураса доигрывала матч в меньшинстве. На 57-й минуте при счете 7:0 был удален первый игрок, а 2-й добавленной минуте второго тайма — еще один.

12:0 — это самая крупная победа в истории молодежных чемпионатов мира. Прежде самый крупные выигрыши случались на ЧМ-2009, когда Испания и Венесуэла разгромили Таити со счетом 8:0.

А Эрлинг Холанд с 9 голами за матч является теперь обладателем рекорда результативности за 1 поединок. Он превзошел достижение бразильца Адаилтона, который в 1997 году забил 6 мячей в ворота Южной Кореи.

Герой матча с Гондурасом 18-летний Эрлинг Холанд выступает за австрийский «Зальцбург», куда перебрался 1 января 2019 года из норвежского «Мольде».

Эрлинг Холанд — сын известного защитника Альфа-Инге Холанда, выступавшего за английские «Ноттингем Форест», «Лидс», «Манчестер Сити», а также сборную Норвегии.

В карьере Холанда-старшего есть драматичная история, связанная с легендой «Манчестер Юнайтед» Роем Кином. В 1997 году, выступая за «Лидс», Альф-Инге Холанд в столкновении нанес капитану «МЮ» тяжелую травму, после которой тот восстанавливался почти год. А в апреле 2001 года, когда Холанд-старший уже играл за «Манчестер Сити», Рой Кин, не забывший о нанесенной ему травме, в манчестерском дерби умышленно травмировал норвежца, едва не сломав ему ногу в колене. От того повреждения Альф-Инге так не смог до конца оправиться и, сыграв всего три матча после возвращения в строй, завершил карьеру.

Ну, а что касается нынешнего чемпионата молодежного чемпионата мира в Польше, то до феерического матча против Гондураса норвежцы потерпели два поражения — от Уругвая (1:3) и Новой Зеландии (0:2) и заняли третье место в своей группе. Благодаря разгромной победе над Гондурасом скандинавы с большой долей вероятности обеспечили себе пропуск в плей-офф, замыкая сейчас лучшую четверку среди команд, занявших третьи места в своих группах. Хотя теоретически норвежцев еще могут обойти Португалия и Панама. Португальцам для этого надо побеждать ЮАР с разницей в 10 мячей, а панамцам — громить Саудовскую Аравию с разницей в 11 голов.

 
 
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Норвежский форвард Эрлинг Холанд забил 9 мячей за матч на молодежном (U20) чемпионате мира по футболу, который проходит в 10 городах Польши с 23 мая по 15 июня.
 
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