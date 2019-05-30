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Лукашенко не исключает, что скоро в Беларуси появится новая Конституция

31.05.2019 19:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Лукашенко не исключает, что скоро в Беларуси появится новая Конституция
Фото из открытых источников

В ближайшее время в Беларуси будет или новая Конституция, или внесут правки в действующую. Об этом заявил президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран, передает пресс-служба главы государства.

Лукашенко не исключает, что скоро в Беларуси появится новая Конституция Исторический шаг. Как 25 лет назад в Беларуси принимали Конституцию

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси думают о новом этапе в связи с изменениями, которые диктует сама жизнь. «Очень ускорились процессы. Наша Конституция начинает немножко отставать. Я попросил именно специалистов Конституционного суда, чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию нашей Конституции. А потом мы сядем и обсудим», – сказал президент.

«Убежден, что взвешенная и продуманная работа экспертного сообщества приведет к созданию обновленного Закона, отвечающего интересам нашей страны и наших граждан на современном этапе», – заявил глава государства. По словам Александра Лукашенко, исходя из меняющихся реалий, новых социальных и экономических задач, стоящих перед страной, планомерно проводится работа по совершенствованию законодательства. «Продумывая на перспективу направления развития страны, можем говорить о подготовке изменений в Основной Закон», – сказал он.

Глава государства констатировал, что в СМИ, Интернете постоянно интересуются тем, какие именно произойдут изменения. «Говорить о вариантах не стоит. Это только варианты. Мы еще не выработали даже концепцию изменения Конституции. Она появится тогда, когда я получу окончательные предложения от разных слоев нашего общества», – подчеркнул белорусский лидер.

Вместе с тем, высказывая личную точку зрения, Александр Лукашенко отметил, что оставить Конституцию в нынешнем виде своему преемнику он не хотел бы: «Я бы не хотел. Да мы и этап тот уже прошли, когда нам нужна была сильная власть – вот такая, как у нас есть. Надо не властью делиться (власть неделима). Надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти. Чтобы за экономику, к примеру, отвечало правительство вместе с парламентом. Национальный банк не должен быть в стороне. Контроль будет осуществляться по разным направлениям – у нас уже варианты отработаны – тот же Комитет госконтроля, другие министерства и ведомства».

Отметим, что действующая в стране Конституция была принята в начале 1994 года.

 
 
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Президент Беларуси отметил, что в стране думают о новом этапе в связи с изменениями, которые диктует сама жизнь.
 
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