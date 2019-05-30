В Барановичском районе задержали водителя фуры с 3,8 промилле

Источник материала: Tut.by

29 мая на трассе Р2 Столбцы-Ивацевичи-Кобрин задержали водителя, который управлял грузовиком в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба милиции региона.

Сигнал о нарушителе поступил в милицию около 22.45. Обратившийся сообщил, что по трассе едет грузовик Isuzu, который виляет из стороны в сторону, резко тормозит, а затем ускоряется.

На 67-м км трассы грузовик остановили. Физическое состояние водителя вызвало подозрение. Освидетельствование водителя показало 3,8 промилле. Мужчина работает водителем в одном из Брестских транспортных предприятий и ехал из города Глубокое Витебской области в Брест.

На нарушителя составили протокол за «пьяное вождение».