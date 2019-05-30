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В Барановичском районе задержали водителя фуры с 3,8 промилле
Источник материала: Tut.by
29 мая на трассе Р2 Столбцы-Ивацевичи-Кобрин задержали водителя, который управлял грузовиком в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба милиции региона.
Сигнал о нарушителе поступил в милицию около 22.45. Обратившийся сообщил, что по трассе едет грузовик Isuzu, который виляет из стороны в сторону, резко тормозит, а затем ускоряется.
На 67-м км трассы грузовик остановили. Физическое состояние водителя вызвало подозрение. Освидетельствование водителя показало 3,8 промилле. Мужчина работает водителем в одном из Брестских транспортных предприятий и ехал из города Глубокое Витебской области в Брест.
На нарушителя составили протокол за «пьяное вождение».
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Мужчина работает водителем в одном из Брестских транспортных предприятий и ехал из города Глубокое Витебской области в Брест.
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