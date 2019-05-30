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В Калифорнии заработал парк по мотивам «Звездных войн», где можно кататься на космическом корабле

31.05.2019 18:11 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 31 мая, в калифорнийском Диснейленде открылся парк, посвященный культовым «Звездным войнам». Об этом сообщает «Медуза»: площадь парка – 55 тысяч «квадратов», а назвали его «Край Галактики» (Star Wars: Galaxyʼs Edge).

Территорию зоны стилизовали под планету Батуу. Здесь можно полетать на корабле Хана Соло «Сокол тысячелетия», собрать световой меч и даже попробовать еду, которую показывали в фильмах. 

На строительство «Края Галактики» потратили около одного миллиарда долларов. Сейчас он работает только по предварительному бронированию: билет стоит 149 долларов. Сборка меча обойдется посетителям в 199 долларов, а дроида – в 99 долларов. Их можно забрать с собой. Просто взгляните, как выглядит парк в Калифорнии изнутри:

 
 
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Сегодня, 31 мая, в калифорнийском Диснейленде открылся парк, посвященный культовым «Звездным войнам». Об этом сообщает «Медуза»: площадь парка – 55 тысяч...
 
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