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В Калифорнии заработал парк по мотивам «Звездных войн», где можно кататься на космическом корабле
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 31 мая, в калифорнийском Диснейленде открылся парк, посвященный культовым «Звездным войнам». Об этом
Территорию зоны стилизовали под планету Батуу. Здесь можно полетать на корабле Хана Соло «Сокол тысячелетия», собрать световой меч и даже попробовать еду, которую показывали в фильмах.
На строительство «Края Галактики» потратили около одного миллиарда долларов. Сейчас он работает только по предварительному бронированию: билет стоит 149 долларов. Сборка меча обойдется посетителям в 199 долларов, а дроида – в 99 долларов. Их можно забрать с собой. Просто взгляните, как выглядит парк в Калифорнии изнутри:
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Сегодня, 31 мая, в калифорнийском Диснейленде открылся парк, посвященный культовым «Звездным войнам». Об этом сообщает «Медуза»: площадь парка – 55 тысяч...
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