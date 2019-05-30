ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чем грозит надвигающаяся геомагнитная буря

31.05.2019 19:22 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Эксперты NASA сообщили, что мощнейшая геомагнитная буря, приближающаяся к Земле, может нанести ущерб планете.



Об этом проинформировал британский таблоид Daily Express.

Как сообщает источник, специалисты обнаружили на Солнце темное пятно, которое испускает большое количество частиц в глубокий космос.

Подобное явление не считается неординарным, однако в этом случае Земля пересекается с путем движения этих частиц.

По мнению представителей NASA, такая активность может губительно отразиться на нашей планете.

Буря подобной мощности может в любой момент оставить жителей Земли без мобильной связи, спутникового телевидения и GPS-навигации.

Выброс частиц может спровоцировать скачки напряжения в линиях электропередач, в период солнечной активности самочувствие многих метеозависимых граждан резко ухудшится.

Фото: из открытых источников


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты NASA сообщили, что мощнейшая геомагнитная буря, приближающаяся к Земле, может нанести ущерб планете.
 
Новости дня
Новости разные
 
Норвежский футболист забил 9 мячей за матч на молодежном чемпионате мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика