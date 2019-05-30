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Чем грозит надвигающаяся геомагнитная буря
Источник материала: Партизан
Эксперты NASA сообщили, что мощнейшая геомагнитная буря, приближающаяся к Земле, может нанести ущерб планете.
Об этом проинформировал британский таблоид Daily Express.
Как сообщает источник, специалисты обнаружили на Солнце темное пятно, которое испускает большое количество частиц в глубокий космос.
Подобное явление не считается неординарным, однако в этом случае Земля пересекается с путем движения этих частиц.
По мнению представителей NASA, такая активность может губительно отразиться на нашей планете.
Буря подобной мощности может в любой момент оставить жителей Земли без мобильной связи, спутникового телевидения и GPS-навигации.
Выброс частиц может спровоцировать скачки напряжения в линиях электропередач, в период солнечной активности самочувствие многих метеозависимых граждан резко ухудшится.
Фото: из открытых источников
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Эксперты NASA сообщили, что мощнейшая геомагнитная буря, приближающаяся к Земле, может нанести ущерб планете.
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