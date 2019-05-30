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Пассажирский автобус съехал в кювет под Минском. Есть пострадавшие
Источник материала: Партизан
Рейсовый автобус съехал в кювет в Минском районе. В результате аварии пострадали 3 человека,
Автобус двигался по маршруту №215 ДС «Карастояновой» — Бровки, и в районе деревни Аронова Слобода съехал в кювет, где и остановился. В результате ДТП трое пассажиров были травмированы, их доставили в больницу. Всего в момент аварии в автобусе находились 10 человек. Как объяснил водитель автобуса, руль транспортного средства заклинило. По факту ДТП проводится проверка.
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Рейсовый автобус съехал в кювет в Минском районе. В результате аварии пострадали 3 человека, сообщает БелТА.
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