Пассажирский автобус съехал в кювет под Минском. Есть пострадавшие

Автобус двигался по маршруту №215 ДС «Карастояновой» — Бровки, и в районе деревни Аронова Слобода съехал в кювет, где и остановился. В результате ДТП трое пассажиров были травмированы, их доставили в больницу. Всего в момент аварии в автобусе находились 10 человек. Как объяснил водитель автобуса, руль транспортного средства заклинило. По факту ДТП проводится проверка.







