ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Джоан Роулинг выпустит четыре новых eBook-истории о Гарри Поттере

31.05.2019 19:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Джоан Роулинг взяла за основу для новых рассказов уроки из школьной программы Хогвартса.


Правообладатель иллюстрацииAFP/GETTY

В июне Джоан Роулинг выпустит четыре новых книги о Гарри Поттере в формате eBook. По ее собственным словам, она хочет подарить поклонникам юного волшебника "шанс глубже погрузиться в богатую историю магии", пишет bbc.com.

Новинки будут опубликованы на созданном самой писательницей сайте Pottermore, посвященном, как сказано в его описании, "миру волшебства".

Каждая из четырех книг будет посвящена урокам из школьной программы Хогвартса - Академии чародейства и волшебства, в которой учились Гарри Поттер и его друзья.

На создание этих коротких историй автора вдохновила выставка в Британской библиотеке, посвященная Гарри Поттеру.

"Приготовьтесь благодаря новой серии электронных рассказов окунуться в богатую историю магии, будь это наша собственная история маглов или волшебный мир, созданный Дж. К Роулинг", - говорится в анонсе на сайте Pottermore.

(В книгах о Гарри Поттере магл - это человек, лишенный магических способностей- прим. Би-би-си).

Автор обещает рассказать нам об истоках магии и фольклора и сопроводить свой рассказ страницами из древних манускриптов и любопытными иллюстрациями.

Две истории появятся в открытом доступе 27 июня и будут посвящены зельям, гербологии и способам защиты от темных сил.

Две другие последуют вскоре, из них читатели узнают о гаданиях, астрологии, а также научатся правильной заботе о магических существах.

Все четыре рассказа проиллюстрированы лондонским художником Роэном Дэниелом Исоном и переведены на французский, итальянский и немецкий языки.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Джоан Роулинг взяла за основу для новых рассказов уроки из школьной программы Хогвартса.
 
Новости дня
Новости разные
 
Один день с председателем районного Совета депутатов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика