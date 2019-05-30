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Фотофакт. Рука врача колоть устала?
Источник материала: Партизан
Член Совета Республики Олег Олегович Руммо не только руководит РНПЦ трансплантации органов и тканей, но он еще и практикующий хирург.
Операции бывают и ночными, и могут продолжаться много часов. А сегодня сенатору Руммо пришлось еще идти на утреннее совместное заседание обеих палат парламента.
Хорошо, что там можно выспаться — белорусский парламент место-то тихое.
Фото Сергея Сацюка
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Член Совета Республики Олег Олегович Руммо не только руководит РНПЦ трансплантации органов и тканей, но он еще и практикующий хирург.
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