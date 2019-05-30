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Белорусы зажгли: «Шоу ножей» на Britain’s Got Talent

31.05.2019 18:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Метатель ножей из Беларуси Андрей Гомонов и его партнерша Дарья Шеремет показали на телешоу Britain’s Got Talent свой новый, еще более опасный и захватывающий дух номер.
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Наши соотечественники, прошедшие ранее отборочный тур, на этот раз выступали в одном из полуфиналов, который транслировался телеканалом ITV 2 в прямом эфире вечером 29 мая.

Номер был оформлен в стилистике знаменитого фильма «Матрица». Судя по всему, Андрей представлял собой Нео, а Дарья – Тринити.

Выступление условно состояло из трех частей, при этом сложность трюков и напряжение на сцене и в зрительном зале нарастало крещендо.

Сначала Гомонов вслепую, с надетым на голову черным мешком, эффектно метнул в Шеремет четыре горящих топора, от которых напарница удачно уворачивалась.

Затем артист не менее зрелищно бросил в партнершу шесть объятых пламенем ножей, пока она крутилась на колесе, тоже обрамленная огненным кольцом.

И наконец, гвоздем номера стало метание в девушку восьми ножей, которые «перехватывал» раскачивающийся прямо перед ее телом деревянный маятник.

Выступление белорусской пары, как и в прошлый раз, сопровождалось вскриками в зале, а после его завершения мастерству и выдержке стоя аплодировали все члены жюри.

Тем не менее, по результатам голосования телезрителей Андрей и Дарья не смогли пробиться в финал Britain’s Got Talent. Этой чести удостоились 89-летний исполнитель песен и 42-летний юморист.

Победитель же шоу будет определен 2 июня. Он получит призовые в размере 250 тысяч фунтов стерлингов, а также возможность выступить в Королевском эстрадном представлении.

Во время выступления. Источник: YouTube

 
 
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Метатель ножей из Беларуси Андрей Гомонов и его партнерша Дарья Шеремет показали на телешоу Britain’s Got Talent свой новый, еще более опасный и захватывающий дух номер.
 
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