Белорусы зажгли: «Шоу ножей» на Britain’s Got Talent

Наши соотечественники, прошедшие ранее отборочный тур, на этот раз выступали в одном из полуфиналов, который транслировался телеканалом ITV 2 в прямом эфире вечером 29 мая.





Номер был оформлен в стилистике знаменитого фильма «Матрица». Судя по всему, Андрей представлял собой Нео, а Дарья – Тринити.





Выступление условно состояло из трех частей, при этом сложность трюков и напряжение на сцене и в зрительном зале нарастало крещендо.





Сначала Гомонов вслепую, с надетым на голову черным мешком, эффектно метнул в Шеремет четыре горящих топора, от которых напарница удачно уворачивалась.





Затем артист не менее зрелищно бросил в партнершу шесть объятых пламенем ножей, пока она крутилась на колесе, тоже обрамленная огненным кольцом.





И наконец, гвоздем номера стало метание в девушку восьми ножей, которые «перехватывал» раскачивающийся прямо перед ее телом деревянный маятник.





Выступление белорусской пары, как и в прошлый раз, сопровождалось вскриками в зале, а после его завершения мастерству и выдержке стоя аплодировали все члены жюри.





Тем не менее, по результатам голосования телезрителей Андрей и Дарья не смогли пробиться в финал Britain’s Got Talent. Этой чести удостоились 89-летний исполнитель песен и 42-летний юморист.





Победитель же шоу будет определен 2 июня. Он получит призовые в размере 250 тысяч фунтов стерлингов, а также возможность выступить в Королевском эстрадном представлении.



