Послушайте это! Школьники записали, как учительница требует деньги на подписку

В разговоре с классом учительница переходит на крик, поэтому, не прислушиваясь, разобрать ее речь сложно.









"Я что, себе на памятник собираю? Что, рубль восемьдесят - такие большие деньги?" - повышенным тоном обращается к детям учительница.





И жалуется, что за тех, кто отказывается сдавать, она будет вынуждена доложить из собственного кармана - а у нее, мол, и так уже собственная подписка на «Учительскую газету».





В неразборчивом разговоре учеников на заднем плане слышно название ведомственного издания Министерства по чрезвычайным ситуациям «Юный спасатель» - оно регулярно фигурирует в жалобах родителей и детей на принудительную подписку.









Свобода спросила у директора СШ № 180 Ирины Данилович, есть ли в их школе принудительная подписка на госиздания. "У нас такого быть не может, так как все дети сами заинтересованы. Однозначно нет", - утверждает она.