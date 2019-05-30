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Ермошина: Коттедж в Дроздах - дорогая игрушка

31.05.2019 17:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель ЦИК Лидия Ермошина объяснила, почему возмутилась публикацией фото её дома в Дроздах.

"Если бы это касалось квартиры в многоквартирном доме, то не было бы ничего страшного, — говорит она в комментарии Еврорадио. — Но дома сфотографированные — это уже очень личная информация. А размещение информации влияет на безопасность жизни тех, кто живёт в этом доме. Это то же самое как страница паспорта с пропиской... Я считаю, что такие вещи должны быть с согласия".

С помощью фото, говорит председатель ЦИК, "вычислить, где живёт Ермошина... очень легко". "Именно поэтому я возмутилась, а не потому, что пытаюсь что-то скрыть", — отметила Ермошина.


дом Ермошиной в Дроздах, фото: Наша нива

Ермошина признает, что "коттедж очень дорого обходится, как и любой дом", он является "дорогой игрушкой". Пока у неё есть заработок, но уже скоро она выйдет на пенсию. Что тогда? 

"У меня неплохая пенсия. Если мне станет не по карману, буду решать вопрос о смене жилья", — говорит Лидия Ермошина.


Глава ЦИК, кстати, собирается на отдых в Калининград. Она уже забронировала номер в гостинице на берегу моря в приморском городке.


 
 
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Председатель ЦИК Лидия Ермошина объяснила, почему возмутилась публикацией фото её дома в Дроздах.
 
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