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Во время Евроигр лучше не болеть: в больницу скорой помощи "ограничат поступление пациентов"
Источник материала: Партизан
На днях в Telegram-канале NEXTA появился скриншот документа, в котором сказано: с 15 июня по 2 августа будет ограничена доставка пациентов в больницу скорой помощи.
В Министерстве здравоохранения
Что это за документ?
В сообщении NEXTA ссылается на приказ председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома С. С. Малышко №176-110 от 29 мая 2019 года «О медицинском обеспечении II Европейских игр».
К сожалению, этого документа в открытом доступе найти не удалось, поэтому мы обратились в Министерство здравоохранения для разъяснения ситуации.
Что говорят в министерстве?
В качестве комментария Минзрав поделился ссылкой на раздел «Медико-санитарное обеспечение на II Европейских играх» на официальном сайте министерства. В нем говорится, что:
«В период проведения II Европейских игр учреждение здравоохранения “Городская клиническая больница скорой медицинской помощи” определена как официальная больница II Европейских игр, в связи с чем в указанный период прогнозируется возрастание нагрузки на данное учреждение в связи с поступлением в нее как пациентов, проживающих (пребывающих) в г. Минске, так и гостей столицы, в том числе спортсменов и членов спортивных делегаций».
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