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В Минском районе рейсовый автобус съехал в кювет, три человека в больнице

31.05.2019 19:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минском районе рейсовый автобус съехал в кювет, три человека в больнице
Фото: / TUT.by

Как сообщил официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома Сергей ЧЕБОТАРЕВ, в Минском районе неподалеку от населенного пункта Аронова Слобода рейсовый автобус, двигавшийся по маршруту №215 ДС «Карастояновой» – Бровки, через встречную полосу съехал в левый по ходу движения кювет и остановился.

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В результате аварии телесные повреждения получили трое пассажиров автобуса, пишет БЕЛТА. Их доставили в больницу. Всего в момент ДТП в транспорте находились около десяти пассажиров.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства аварии. По словам водителя, у него заклинило руль из-за чего он потерял управление.

 
 
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Автобус выполнял рейс №215 ДС «Карастояновой» – Бровки.
 
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