В Минском районе рейсовый автобус съехал в кювет, три человека в больнице

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщил официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома Сергей ЧЕБОТАРЕВ, в Минском районе неподалеку от населенного пункта Аронова Слобода рейсовый автобус, двигавшийся по маршруту №215 ДС «Карастояновой» – Бровки, через встречную полосу съехал в левый по ходу движения кювет и остановился.

В результате аварии телесные повреждения получили трое пассажиров автобуса, пишет БЕЛТА . Их доставили в больницу. Всего в момент ДТП в транспорте находились около десяти пассажиров.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства аварии. По словам водителя, у него заклинило руль из-за чего он потерял управление.