Выпускные экзамены стартуют в белорусских школах 1 июня

Источник материала: Аргументы и факты

Выпускные экзамены для 9-х и 11-х классов пройдут в белорусских школах с 1 по 8 июня. Девятиклассники будут писать диктанты по белорусскому и русскому языкам и контрольную работу по математике. Экзамены у них пройдут 4, 6 и 8 июня соответственно.

Одиннадцатиклассникам предстоит сдать четыре экзамена. Письменные испытания по русскому языку или белорусскому языку (по выбору учащегося) и математике пройдут 1, 3 и 5 июня. Кроме того, школьники будут сдавать экзамены по иностранному языку и истории Беларуси.

Отметим, что в 2019 году, как и в предыдущие годы, тексты и задания будут объявляться по телевидению и радио, размещаться на портале Министерства образования.