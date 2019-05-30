Совет Республики одобрил ратификацию соглашения о реадмиссии с Украиной

Источник материала: Интерфакс

Совет Республики Национального собрания одобрил в пятницу проект закона о ратификации соглашения между Беларусью и Украиной о реадмиссии, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

"Соглашение о реадмиссии является эффективным средством противодействия незаконной миграции", - сказал заместитель министра внутренних дел Беларуси Николай Мельченко, представляя законопроект.

Он напомнил, что соглашение было разработано МВД Беларуси совместно с Государственной миграционной службой Украины для введения в действие согласованных принципов и норм, определяющих порядок передачи, принятия и возврата лиц, находящихся на территории государств в нарушение порядка въезда, выезда, пребывания и проживания. Подписано оно было в октябре 2018 года в ходе официального визита в Беларусь президента Украины.

Как констатировал замминистра, между Беларусью и Украиной наблюдается рост миграционного обмена. "Ежегодно Беларусь с различными целями посещают свыше 1,5 млн граждан Украины. На 1 января текущего года в нашей стране проживает более 40 тыс. граждан Украины", - проинформировал Мельченко. Он также уточнил, что в 2018 году органами внутренних дел приняты решения о депортации в отношении 266 граждан этой страны.

Представитель МВД напомнил, что на сегодня Беларусью заключено пять соглашений о реадмиссии (в том числе с Россией, Турцией, Казахстаном и Грузией уже реализуются). "Они позволяю компетентным органам передавать незаконных мигрантов без длительных бюрократических процедур", - заметил Мельченко.