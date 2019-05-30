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Лунный календарь на 1 июня: запрещено рубить деревья, рвать цветы, косить траву, убивать насекомых

31.05.2019 19:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

1 июня – 28-ой лунный день. Обещает быть светлым и лёгким, удачным во всём. Постарайтесь провести его с хорошим настроением, не стоит нарушать гармонию ссорами, злостью, даже дурными мыслями. Лучше побыть с близкими, а больших скоплений людей, массовых мероприятий избегать.

Время прекрасно подходит для любой перемены: от смены работы до начала ремонта дома. День удачен для покупок, можно давать в долг – это в итоге приумножит ваше благосостояние.

Запрещено рубить деревья, рвать цветы, косить траву, убивать насекомых – всё живое необходимо оберегать. Хорошо сажать любые полезные растения.

Лунный календарь на 1 июня: запрещено рубить деревья, рвать цветы, косить траву, убивать насекомых

Эти сутки подходят для тренировок, но перегружать себя не стоит. Очень важно беречь зрение: меньше читать, смотреть телевизор, и даже яркого света лучше избегать. Поберегите и саму голову, также следите за артериальным давлением.

Сны в эти лунные сутки будут вещими, покажут будущее.

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1 июня – 28-ой лунный день. Обещает быть светлым и лёгким, удачным во всём. Постарайтесь провести его с хорошим настроением, не стоит нарушать гармонию ссорами,...
 
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