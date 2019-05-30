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Нашли могилу погибшего в ВОВ за рубежом и хотите съездить? Почему нужно взять справку Красного Креста
Источник материала: СТВ
О нюансах поездки на место захоронения генеральный секретарь БОКК рассказала в программе
Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:
Не все знают, особенно – те родственники, которые ищут места захоронения своих уже дедушек, прадедушек. Получив подтверждение места захоронения, они, имея справку Красного Креста, имеют право выехать и они освобождаются от уплаты пошлины при получении визы для посещения места захоронения.
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Нашли могилу погибшего в ВОВ за рубежом и хотите съездить? Почему нужно взять справку Красного Креста
О нюансах поездки на место захоронения генеральный секретарь БОКК рассказала в программе «В обстановке мира».
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