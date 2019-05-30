Нашли могилу погибшего в ВОВ за рубежом и хотите съездить? Почему нужно взять справку Красного Креста

Источник материала: СТВ

О нюансах поездки на место захоронения генеральный секретарь БОКК рассказала в программе «В обстановке мира» .





Не все знают, особенно – те родственники, которые ищут места захоронения своих уже дедушек, прадедушек. Получив подтверждение места захоронения, они, имея справку Красного Креста, имеют право выехать и они освобождаются от уплаты пошлины при получении визы для посещения места захоронения.