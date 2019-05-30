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Орден в пиджаке нашли в контейнере Красного Креста. И разыскали владельца
Источник материала: СТВ
Удивительную историю генеральный секретарь БОКК рассказала в программе
Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:
Наша группа выехала по адресу прописки этого человека, к сожалению, его уже 10 лет как нет в живых. И вот порядка месяца, наверное, мы искали родственников, чтобы найти, передать эту, по сути дела, семейную реликвию и узнать, как вообще, она попала в эту одежду и как так случилось. И вот нашёлся внук. Он работает водителем-дальнобойщиком. И вот на следующей неделе, я думаю, мы с ним встретимся и передадим. И узнаем больше историю об этом человеке, о его награде, в какой связи он получил эту награду, за что.
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Удивительную историю генеральный секретарь БОКК рассказала в программе «В обстановке мира».
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